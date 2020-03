San Lazzaro: parchi pieni, il sindaco fa smontare i canestri

Di fronte a «parchi pieni di ragazzini che giocavano a basket e calcio», il sindaco di San Lazzaro, Isabella Conti, ha deciso di smontare i canestri dei sette campi della cittadina alle porte di Bologna. «E' una sconfitta, dovete restare a casa!», si è sfogata su Facebook: «Pensate che a me non dispiaccia dovervi togliere i canestri? Pensate che non mi pianga il cuore nel dirvi che non potete giocare? In questi anni abbiamo lavorato come matti per rendere i nostri parchi i luoghi perfetti per stare insieme, ma adesso non si può».

La Conti ha anche rivelato che la cittadina di San Lazzaro ricoverata «sta lottando come una leonessa», ma «la sua situazione è grave: ha 65 anni, è giovane ed era in salute finché non è stata infettata dal Covid-19». Dunque, «non meravigliatevi: se troviamo assembramenti, che sia la fila per entrare al supermercato o ragazzini che giocano in sfregio ai decreti, partiamo con le sanzioni e finiamo con le denunce. E se si tratta di minori, procediamo nei confronti dei genitori».

