Tim e Vodafone regalano Giga agli italiani

L’Italia a casa usa il telefono e il computer per mantenersi in contatto con gli altri. «Stiamo registrando - afferma all’ANSA il Chief Technology and Information Officer di Tim, Michele Gamberini - un incremento importante del traffico: sulla rete fissa sale del 100%, un vero e proprio raddoppio rispetto alla situazione pre-crisi. Sulla rete mobile l’incremento è più contenuto, attorno al 20%, anche se si registra un importante aumento del traffico voce, che non contribuisce ai volumi ma ha importanza nella relazioni personali. La rete non ha problemi».



Tim, giga illimitati per gli italiani - Giga senza alcun tetto sul telefonino, chiamate illimitate per il fisso, accesso gratuito a Tim Vision dalla rete fissa, e 100 giga al mese per i telefonini mobili delle imprese: Tim ha deciso di estendere a tutta Italia le agevolazioni previste per la prima zona rossa dell’emergenza Coronavirus. Ad annunciarlo all’ANSA è il Chief Technology and Information Officer di Tim, Michele Gamberini. «La decisione è presa ed estenderemo l’iniziativa a tutta Italia ai clienti consumer, cioè a famiglie e studenti».

Vodafone,stop limite Giga per gli studenti - Vodafone eliminerà per un mese il limite di Giga per tutti i giovani clienti studenti a partire da quelli delle scuole superiori per favorire l’accesso al digital learning con scuole e università chiuse. Lo annuncia in una nota la società che a febbraio aveva avviato la stessa operazione a per i clienti residenti nelle aree del primo cordone sanitario e successivamente alle imprese di tutto il territorio nazionale per favorire lo smart working. I ragazzi riceveranno un sms per attivare il servizio che poi cesserà automaticamente.