2.249 nuovi positivi in Italia, superate le mille vittime. 1.258 i guariti +213 rispetto a ieri

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 15.113 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 2.651 in più di ieri. Di queste, 1.016 sono decedute (+189) e 1.258 sono guarite (+213). Attualmente i soggetti positivi sono 12.839 (il conto sale a 15.113 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti). Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 1.258 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 213 in più di ieri. "I decessi di oggi sono 188, tra i positivi al Covid-19 1153 sono in terapia intensiva, 125 in più di ieri".

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 6.896 i malati in Lombardia (1.133 in più di ieri), 1.758 in Emilia Romagna (+170), 1.297 in Veneto (+357), 554 in Piemonte (+74), 570 nelle Marche (+109), 352 in Toscana (+38), 172 nel Lazio (+47), 174 in Campania (+25), 243 in Liguria (+62), 148 in Friuli Venezia Giulia (+38), 111 in Sicilia (+30), 98 in Puglia (+27), 102 in Trentino (+28), 78 in Abruzzo (+41), 62 in Umbria (+18), 16 in Molise (+0), 39 in Sardegna (+2), 26 in Valle d’Aosta (+7), 32 in Calabria (+15), 103 in Alto Adige (+28), 8 in Basilicata (+0).

Quanto alle vittime, se ne registrano: 744 in Lombardia (+127), 146 in Emilia Romagna, (+33), 32 in Veneto (+3), 26 in Piemonte (+5), 22 nelle Marche (+4), 5 in Toscana (+4), 11 in Liguria (+3), una in Campania (+0), 9 Lazio (+3), 8 in Friuli Venezia Giulia (+2), 5 in Puglia (+0), 2 in Abruzzo (+1), uno in Valle d’Aosta (+0).

I tamponi complessivi sono 86.011, quasi 60mila dei quali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Borrelli: "Restate a casa, tutti dobbiamo fare un sacrificio"

"Tutti noi dobbiamo fare un sacrificio, la regola principale è mantenere le distanze anche in famiglia. Poi le Forze dell’Ordine faranno le loro valutazioni, se si chiede di non uscire meglio non uscire, poi portare fuori il cane si può, si devono sempre evitare gli assembramenti. Un po' di prudenza fa bene a tutti". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "Per quello che ne so io metropolitana o autobus è la stessa cosa, quello che conta è la distanza, però si devono limitare al massimo gli spostamenti". "Sulla chiusura delle fabbriche lo stesso comitato tecnico scientifico si è pronunciato sulla necessità delle mascherine, mi auguro che quanto prima ci possa essere un provvedimento del ministero della Salute. Non c'è bisogno della mascherina se si mantiene la distanza di un metro".

Borrelli: "Continuate a donare sangue"

«In questo periodo si sta registrando una contrazione della donazione del sangue. Ma donare è fondamentale e avviene in assoluta sicurezza. Dunque facciamo un appello a tutti i cittadini: continuate a donare perchè è fondamentale per salvare vite umane». E’ l’appello che il commissario Angelo Borrelli ha rivolto agli italiani dopo la segnalazione delle associazioni di una scarsità delle donazioni.

Il 98% delle vittime ha più di 60 anni

Il 98% dei deceduti dall’inizio emergenza Coronavirus ha più di 60 anni. Il dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile. Il 67% delle vittime, inoltre, aveva «almeno una patologia pregressa».