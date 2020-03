© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "L'Italia ce la farà, l'Europa ce la farà". E' il messaggio lanciato oggi dal ministro Luigi Di Maio in due lunghe interviste alla Bbc e al programma di Christiane Amanpour, sulla Cnn, che andranno in onda questa sera. "L'Italia e l'Europa ce la faranno, ne sono certo, bisogna essere uniti e compatti in questo momento", ha poi aggiunto Di Maio.