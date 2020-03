© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PRAGA, 12 MAR - Nel tentativo di contenere l'epidemia da coronavirus la Repubblica Ceca ha deciso di chiudere le sue frontiere a tutti coloro che provengono da 15 Paesi "a rischio". Lo ha annunciato il premier Andrej Babis citando tra questi Germania, Francia e Regno Unito. "Anche per i cittadini cechi c'è il divieto di recarsi in queste zone a rischio", ha spiegato in una conferenza stampa.