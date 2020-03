Di Maio, zona protetta funziona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - L'esperienza del blocco di 10 comuni del Lodigiano ha funzionato, quindi è quello il modello da seguire per contenere l'epidemia di coronavirus in Italia. Lo ha detto il ministro gli Esteri Luigi Di Maio a 'Mattino 5'. "Quindici giorni fa, quando abbiamo bloccato 10 comuni del Lodigiano, tenendo aperti solo alimentari e farmacie, proprio quei comuni ci dicono che il contagio si è fermato. Noi abbiamo un modello, non dobbiamo cercarlo all'estero", ha detto Di Maio, dopo la decisione del governo di rendere tutta Italia zona protetta.