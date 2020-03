© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - La segreteria nazionale del Pd è riunita in videocollegamento per fare il punto sui recenti provvedimenti, sostenuti dal Partito democratico, relativi a ulteriori misure restrittive per limitare il contagio del Coronavirus e sulle proposte economiche da mettere in campo a favore di famiglie, imprese, professionisti, artigiani. Lo rendono noto fonti Dem.