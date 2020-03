Russia: 2/3 sì a nuova Costituzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 12 MAR - Il Consiglio della Federazione - il Senato russo - ha ricevuto 58 risposte positive dalle assemblee legislative regionali per quanto riguarda gli emendamenti costituzionali, che è più dei due terzi dei voti richiesti, quindi gli emendamenti possono essere approvati dalla camera alta il prossimo sabato. Lo ha detto il membro del Consiglio della Federazione Andrei Klishas. "Finora ci sono state 58 [risposte]. Tutte positive: due terzi sono sufficienti per essere presi in considerazione dal Consiglio della Federazione", ha detto Klishas a Interfax.