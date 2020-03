«Qualcuno non ha capito che noi in Lombardia, facendo sacrifici e lavorando ai limiti del sovrumano, stiamo tenendo duro. Ma se questo virus aggredisse altre regioni come sta aggredendo la Lombardia, penso alla Campania, alla Calabria, alla Sicilia, con strutture sanitarie ahimè ben diverse da quelle lombarde, allora è il dramma totale». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando del coronavirus su Telelombardia. «Da dieci giorni non stiamo facendo l'opposizione, stiamo facendo proposte. Vuol dire che anche in termini economici vogliamo leggere cosa ci sarà scritto». E’ la richiesta del leader della Lega Matteo Salvini al Governo sugli interventi per l’emergenza coronavirus. «Se c'è la chiusura, come fai poi a far pagare le tasse? E’ chiaro che anche economicamente tu devi garantire tutti», ha detto Salvini, in collegamento con Telelombardia.

Il decreto del Governo con le nuove misure per contenere il coronavirus, «letto, ahimè, rischia di non essere risolutivo». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in collegamento con Telelombardia. «Se chiudi, chiudi tutto, se fai le cose a metà con l’autocertificazione, le scuse, le eccezioni, la stessa comunità scientifica è perplessa», ha commentato Salvini.

«Abbiamo passato la notte a leggere il decreto e ascoltando sindaci, imprenditori, commercianti. Il Governo ha capito che in Lombardia non eravamo mezzi matti e avevamo paure ingiustificate. Detto questo, quando vai a leggere il decreto ti fai delle domande, perchè qualcuno sì e qualcuno no? L’impressione di molti questa mattina è che ci siano lavoratori di seria A e lavoratori di serie B». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini su Telelombardia, commentando le restrizioni previste dal nuovo decreto del Governo per contenere la diffusione del coronavirus.

«Oggi faremo altre proposte: sul decreto serve più rigore». Così il leader della Lega Matteo Salvini su Radio 24. «Darei le mascherine prima ai poliziotti invece di mandarle nelle carceri», ha aggiunto.

«I medici chiedono di chiudere tutto ciò che non è strategico. Il decreto non è completo. Gli operai sono in rivolta, si chiedono: 'Ma noi siamo cittadini di serie B?'». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Radio 24. «I tabaccai non sono strategici», ha aggiunto.