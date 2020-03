Slovenia, a confine misurazione febbre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 12 MAR - Al principale valico di frontiera italo-sloveno di Fernetti, si passa anche senza il certificato medico che attesta di aver superato l'esame del tampone. A differenza di quanto annunciato ieri, la polizia slovena si limita a misurare la temperatura di coloro che intendono entrare nel Paese e a controllare il documento d'identità personale. Ai tre valichi triestini aperti - Fernetti, Rabuiese e Pesek - debitamente ristretti per consentire più facilmente i controlli, si sono comunque finora presentati pochissimi automobilisti dall'Italia e dunque non ci sono code. Sono invece chiusi i valichi minori - Monrupino e Basovizza-Lipica - misura annunciata già ieri, sbarrati da guard-rail in cemento, transenne e segnali stradali. Questi punti frontalieri, però, non hanno un presidio di forze dell'ordine e dunque qualcuno li ha attraversati a piedi.