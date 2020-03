Coronavirus: Casa suore nel Tortonese, 24 in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Sono 24 le religiose della Casa madre delle Piccole suore missionarie della Carità, a Tortona (Alessandria), che dovranno essere ospedalizzate per accertamenti sul Coronavirus. E' quanto annuncia il Comune. Le operazioni di triage sono in corso. L'istituto ospita 41 suore. Le altre, che non presentano sintomi, dovranno trascorrere un periodo di quarantena. I locali della Casa madre saranno sottoposti a un intervento di sanificazione. L'allarme era scattato nella notte fra l'11 e il 12 marzo quando alcune suore avevano accusato febbre e difficoltà respiratorie. (ANSA).