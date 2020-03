Ordinanza Veneto su limiti trasporti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha firmato oggi due ordinanze con le quali dispone misure urgenti per il trasporto pubblico locale, valide sino al 25 marzo prossimo, al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da Coronavirus, in attuazione del Dpcm. Con il provvedimento si ordina agli Enti che affidano servizi di trasporto su gomma e su acqua e, per il trasporto su ferro alla Società Infrastrutture Venete, tramite Trenitalia e Sistemi Territoriali, di ridurre a partire da domani l'offerta di servizi minimi e aggiuntivi di trasporto pubblico locale, avendo cura di soddisfare il fabbisogno essenziale di mobilità, con particolare attenzione ai flussi pendolari, assicurando comunque l'accessibilità a presidi sanitari, punti di interscambio e di garantire la sicurezza (droplet) di utenti e lavoratori all'interno di mezzi, convogli, fermate e stazioni.