© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 13 MAR - I vescovi devono valutare bene che cosa fare in questa crisi legata al coronavirus perché "le misure drastiche non sempre sono buone". Lo ha detto Papa Francesco nell'introduzione della messa a Santa Marta pregando Dio affinché i pastori "non lascino solo il Santo popolo fedele di Dio", senza Parola, sacramenti e preghiera.