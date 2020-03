Video-coccole per piccoli pazienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 13 MAR - Video-coccole per stare ancora insieme ai piccoli del "Salesi". Operatori e volontari dell'ospedale materno infantile di Ancona da giorni offrono sorrisi e compagnia ai piccoli pazienti e sono al loro fianco, anche se da casa. La 'squadra' è pronta per regalare momenti di spensieratezza in un periodo particolarmente difficile: Paola giocherà come sempre insieme a loro, Ialino e Chiuchiù li intratterranno con le loro disavventure, gli operatori della pet li faranno giocare a distanza con i meravigliosi amici a quattro zampe, Fabrizio li stupirà con giochi musicali, i volontari racconteranno tante favole. La Fondazione Ospedale Salesi Onlus ha messo locandine nei reparti e coinvolto le mamme che mostreranno ai piccoli i video divertenti dai loro cellulari, dai pc o dai tablet in un momento in cui l'isolamento anche per loro è ancora più duro. Si invitano anche i bambini a scrivere e chiedere cosa vorrebbero dai loro amici: gag dei clown piuttosto che salutare i cani della pet, una favola preferita".