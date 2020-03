© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 14 MAR - Molta gente si è affacciata dai balconi a mezzogiorno in punto a Bari: c'è chi ha intonato l'inno di Mameli, chi ha sventolato il Tricolore e alla fine un lungo applauso per ringraziare tutte le persone, soprattutto medici e paramedici, impegnate in prima fila in questi giorni difficili per combattere la pandemia da coronavirus. Il flash mob è stato promosso dal tam-tam sui social in tutta Italia.