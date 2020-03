© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Tutti alle finestre per un lungo applauso di ringraziamento a coloro che stanno lavorando per noi negli ospedali e di incoraggiamento". Il flashmob fissato per oggi a mezzogiorno è girato in queste ore sui social ed è stato condiviso da molti. "Un gesto semplice per unire le nostre mani", dicono i promotori.