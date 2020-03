Coronavirus: raddoppiano morti in Gb, 21

(ANSA) - LONDRA, 14 MAR - Raddoppia il numero dei morti accertati nel Regno Unito a causa del coronavirus, secondo i dati raccolti dalla Bbc presso il servizio sanitario nazionale (Nhs). Il totale passa dagli 11 di ieri sera ai 21 certificati finora oggi. Tutti i 10 casi di contagi in più sono persone "appartenenti a gruppi a rischio", ossia anziani o pazienti con altre patologie pregresse, risultate positivi al test da Covid-19 nelle ultime ore, ha precisato il professor Chris Whitty, chief medical officer britannico. "Comprendo che l'incremento del numero dei morti sia motivo di preoccupazione per molti", ha proseguito Whitty, assicurando che le autorità stanno adottando misure adatte allo scenario attuale del Regno per "cercare di salvare vite umane e per proteggere le persone più vulnerabili". La raccomandazione generale resta al momento quella di auto-isolarsi in quarantena a casa per una settimana rivolta a chiunque abbia sintomi anche generici di febbre e tosse persistente e di lavarsi le mani frequentemente

