Coronavirus, si ferma il cantiere della Sagrada Familia a Barcellona

L’emergenza coronavirus ferma anche il cantiere della Sagrada Familia, la cattedrale di Barcellona i cui lavori sono cominciati nel 1882 su iniziativa dell’architetto Antoni Gaudi e ancora non completata.

«La Junta Constructora della Sagrada Familia ha annunciato la chiusura delle opere di costruzione e le visite al tempio" riferisce il portale cattolico CatalunyaReligiò. La decisione è stata adottata «con la volontà di proteggere i visitatori, il personale e i collaboratori esterni del tempio dal rischio di possibili contagi del Covid 19».

Le messe del fine settimana, sabato sera e domenica mattina, e le funzioni della Settimana Santa sono al momento confermate. Per le messe domenicali nella Basilica si adegueranno gli spazi di celebrazione per applicare le misure preventive adottate. La Generalitat catalana ha stabilito che non ci siano concentrazioni di più di mille persone e che i locali non superino un terzo della capienza totale per assicurare una distanza prudente tra i fedeli.