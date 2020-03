Coronavirus, siglato il protocollo per il lavoro: 'L'Italia non si ferma'. Arriva il superdecreto con tagli alle bollette. Nuovi casi alla Fiorentina

Arriva il superdecreto con le nuove misure per famiglie e le imprese colpite dagli effetti del virus. Via libera a una spesa fino a 25 miliardi, che sarà impiegata per ora in parte. Tra gli interventi, secondo una prima bozza del testo che andrà in un Cdm previsto nel fine settimana, il taglio delle bollette per il 2020, la sospensione delle tasse e la tariffa di mutui, gli interventi per il credito a Pmi e banche. Aiuti allo sport. Rinvio per la revisione delle auto. Più fondi per le forze dell'ordine e 4 milioni di agenti in più, 10 milioni per la piena funzionalità nelle carceri dopo le rivolte. Nuove norme per care giver familiari.



Accordo tra governo e sindacati sulle linee guida uniformi che assicurano la massima tutela della salute dei lavoratori durante le restrizioni imposte dal coronavirus. Le fabbriche restano aperte, ma le aziende devono sospendere o ridurre le attività per alcuni giorni e ricorrere agli ammortizzatori sociali. Prevista la distribuzione gratuita a tutti i lavoratori di dispositivi di protezione individuale.

Aumentano i casi di coronavirus alla Fiorentina. Dopo aver dato notizia ieri della positivita' di Dusan Vlahovic, la societa' viola comunica oggi che, "in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze".

Sono solo 4 i casi di infezioni al coronavirus registrati ieri a Wuhan, capoluogo della provincia dell'Hubei e focolaio della pandemia. Secondo gli aggiornamenti forniti dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese, si tratta del livello più basso da quando da gennaio è iniziata la raccolta dei dati. Per la prima volta, inoltre, i casi importati di infezione hanno superato quelli locali: sugli 11 complessi di ieri, oltre ai 4 di Wuhan, gli altri 7 sono 'contagi di ritorno', di cui 4 a Shanghai, due nel Gansu e uno a Pechino.

Duecentocinquanta morti in più in un giorno sono invece il bilancio reso noto dalla protezione civile sull'effetto dell'epidemia in Italia. Sono 17.660 i contagiati (comprese le vittime ei guariti), 14.955 i malati (aumento di 2.116 in un giorno), 1.439 le persone guarite (181 in più). Sempre alti i numeri della Lombardia: 9.820 contagiati, 890 morti, 4.435 ricoverati, 650 in terapia intensiva. Dalla Cina all'Italia un carico della Croce Rossa con 31 componenti di materiali e macchinari sanitari. Oggi una delegazione di 9 medici allo Spallanzani di Roma. ---.

Donald Trump dichiara lo stato di emergenza nazionale negli Stati Uniti per contrastare il diffondersi dei contagi da coronavirus: fin qui 1.900 casi e 41 morti. "Forse presto farò il test", dice il presidente. L'Europa, fa intanto sapere l'Oms, è il nuovo epicentro della pandemia: 'E' impossibile dire quando avverrà il piccò. L'Unione si adegua e, dalla Germania alla Francia alla Spagna, fa come l'Italia e chiude scuole e negozi. Sbarrati i confini in deroga a Schengen. Solo la Gran Bretagna per ora non fa niente.

Test tutti negativi, niente stop ospedale Nuoro

Sembra completamente scongiurata l'ipotesi di chiusura dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è stato registrato il maggior numero dei casi positivi in Sardegna, 18 tra medici e infermieri su 45 in tutta l’Isola. Secondo i dati forniti dalla Regione, tutti i tamponi effettuati in questi giorni sono risultati negativi. In un primo tempo il test era stato effettuato su 120 persone, risultate non contagiate, mentre oggi sono arrivati i risultati delle ultime analisi effettuate su ulteriori 46. Nell’eventualità di una chiusura della struttura pubblica, la Regione aveva incassato la disponibilità del ministero della Difesa ad approntare un ospedale da campo per le emergenze.