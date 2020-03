Dettori e Moretti rileggono Maria Carta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 14 MAR - La limpida voce e la chitarra di Beppe Dettori e la magia delle note dell'arpa elettrica di Raul Moretti per una rilettura dei brani di Maria Carta, tra cui "No potho reposare", "Deus ti salvet Maria", "La corsicana", "Bezzos de iddha mia e ballu". Esce il 27 marzo l'album "(In) Canto Rituale", omaggio all'indimenticata cantautrice di Siligo, voce straordinaria della Sardegna. Il duo composto dall'ex voce dei Tazenda e dall'arpista italo-elvetico propone nelle otto tracce un viaggio nella canzone popolare con una matrice folk colorata di inserzioni new age, blues, rock, elettronica. Esce per l'etichetta Undas in collaborazione con la Fondazione Maria Carta. E da oggi sarà trasmesso dalle radio "Ballu", il singolo accompagnato da un videoclip e che anticipa l'uscita dell'album. Un sodalizio umano e artistico decennale, quello di Dettori e Moretti, che ha dato vita a questo nuovo lavoro.