Evade dai domiciliari e va a investire 75enne, arrestato

In carcere per tentato omicidio e furto aggravato. I carabinieri del reparto operativo di Forlì hanno arrestato un 68enne ravennate, con precedenti, che a fine 2019 avrebbe volontariamente investito, dandosi poi alla fuga, un imprenditore di 75 anni, provocandogli gravi ferite. Secondo quanto emerso dalle indagini degl'investigatori dell’arma, il ravennate era evaso dagli arresti domiciliari a Pesaro, dove si trovava a causa di vicende legate agli stupefacenti, e dopo avere rubato una vettura, si era diretto verso Forlì.

Lungo il tragitto aveva forzato un posto di blocco dei carabinieri, speronando un’auto dell’arma. Giunto nel capoluogo romagnolo aveva atteso la vittima al varco per poi, sembra per contrasti economici, travolgerla ripetutamente.

