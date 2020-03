Troppi turisti, Bordighera chiude mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BORDIGHERA (IMPERIA), 14 MAR - "Se muoiono così tante persone e ancora oggi molti cittadini continuano a uscire per la passeggiatina, oltre alle denunce, che si devono fare, bisogna dare un segnale forte e pertanto stiamo valutando di chiudere il lungomare Argentina". Lo ha annunciato Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera, una delle località turistiche rinomate della Riviera dei Fiori. "Ancora oggi - spiega - ho trovato persone, residenti e di fuori, che mi hanno detto di essere usciti per una passeggiata. Vogliamo dare un messaggio forte a tutti affinché stiano a casa, per la salute di tutti". Pugno duro contro i "furbetti" della passeggiata anche a Diano Marina, dove la polizia municipale oggi ha fermato sette turisti di Asti, Torino e Brescia, che passeggiavano in centro o sul lungomare. C'erano anche coppie di anziani coniugi a braccetto o mano nella mano, che quando sono stati fermati hanno dichiarato di non sapere nulla dei divieti e dell'autocertificazione.