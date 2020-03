Bonaccini: 'I prossimi giorni saranno i più difficili. Pronto un piano per triplicare la terapia intensiva'

In Emilia-Romagna, «abbiamo un sistema sanitario pubblico che è riconosciuto come uno dei migliori al mondo: sta reggendo seppur sotto stress. Sta reggendo e abbiamo preparato un piano che a regime può arrivare fino a triplicare i posti per la terapia intensiva, cioè per i malati più gravi arrivando fino a quasi 550 posti rispetto agli attuali e arrivare a più di 3.000 in più per quelli che sono acuti». Lo ha detto, riferendosi all’emergenza coronavirus, il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini intervenendo alla trasmissione 'Mezz'ora in piu» su Rai3.

«Proprio ieri l’altro - ha argomentato ancora - abbiamo fatto l'accordo con la sanità privata che ha accettato quello che abbiamo proposto e cioè che si facciano carico di fare ciò che sta facendo il pubblico. Quindi - ha concluso - prendere anche i casi più gravi perchè hanno tutte le condizioni, la professionalità, la qualità e la capacità per curarli». Chiediamo al sistema industriale per convertire le imprese a produrre ciò di cui abbiamo bisogno, come i dispositivi di protezione". Avremo i prossimi giorni che saranno i più difficili, perchè stanno aumentando i contagiati e i morti. Si vedrà solo tra un pò se le misure messe in campo produrranno la diminuzione di questi numeri". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervenendo alla trasmissione "Mezz'ora in più" di Lucia Annunziata su Raitre. "Le nostre strutture sanitarie sono sotto stress - ha aggiunto -. Stiamo reggendo, ma abbiamo preparato a un piano che arriverà fino a triplicare i posti in terapia intensiva, anche grazie alla disponibilità della sanità privata, che si è fatta carico anche di prendere i casi più gravi".

