Coronavirus:positivo commissario Usl VdA

(ANSA) - AOSTA, 15 MAR - Il Commissario dell'Usl della Valle d'Aosta, Angelo Michele Pescarmona, è risultato positivo al coronavirus Covid-19. A seguito di un episodio febbrile lieve, è stato sottoposto a "tampone" e l'esame ha dato esito positivo. "Pescarmona è stato posto in isolamento domiciliare - si legge in una nota - nel proprio domicilio ad Aosta. Le sue condizioni cliniche, al momento, non destano preoccupazione. La situazione relativa ai soggetti che hanno avuto contatti con il dottor Pescarmona è in fase di valutazione".