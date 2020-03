Coronavirus, l'Europa si blinda: cresce il numero dei contagi. Spagna, positiva la moglie di Sanchez. Trump negativo, già 2800 casi negli Usa

Si impennano i numeri dei contagi da coronavirus e i l’Europa di barrica. La Spagna ha deciso di proibire tutti gli spostamenti non necessari, come fatto dall’Italia. Oltre 6.000 i contagi con aumenti a tre cifre ogni giorno con 189 morti. Colpita anche la moglie del premier spagnolo, Maria Begona Gomez.

In un comunicato citato dai media spagnoli, il governo di Madrid ha informato che la moglie del premier, Begona Gomez, è risultata positiva, ma sia lei sia il marito "stanno bene", entrambi rimangono nel Palazzo della Moncloa e "seguono in ogni momento le misure di prevenzione stabilite dalle autorità sanitarie". Nella nota si sottolinea che Begona Gomez era stata sottoposta al test come "altre persone vicine al presidente del governo.

Francia, Germania e Belgio chiudono scuole, bar e ristoranti. Raddoppiano i decessi in Gran Bretagna.

Sale anche il numero dei casi accertati di coronavirus negli Usa: sono più di 2.800, quasi il doppio in 24 ore. I morti sono almeno 58. A New York si registra la seconda vittima in un giorno, un uomo di 65 anni. Negativo al test il presidente Donald Trump. La Corea del Sud ha registrato 76 nuovi casi di coronavirus, ai minimi dal 21 febbraio e per la prima volta sotto quota 100 in 23 giorni. Si blinda l’Australia: da oggi chiunque arrivi nel Paese sarà messo in quarantena. Rinviato in Israele il processo al premier Benyamin Netanyahu. In Francia, seggi regolarmente aperti per il primo turno delle elezioni municipali nonostante l'emergenza del coronavirus.