Superati i 20mila malati in Italia (+2.853 rispetto a sabato). 369 i guariti

Superati i 20mila malati di coronavirus in Italia: sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 27.747. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 2.335 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 369 in più di ieri.

Dall’inizio dell’emergenza sono state trasferite dalle terapie intensive della Lombardia ad altre regioni 40 pazienti. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla protezione Civile. Nella giornata di oggi sono state trasferite 6 persone. «Faccio un richiamo alle regole: bisogna uscire soltanto per esigenze lavorative, cure mediche e spesa. Bisogna limitare al massimo i viaggi e le uscite fuori dalle abitazioni».

Salgono i contagi in Inghilterra

Sale a 1.373 il numero di contagi da coronavirus in Gran Bretagna mentre i decessi sono 35. Lo ha reso noto il ministero della sanità britannico sottolineando che nell’ultimo giorno si è registrato un aumento di un centinaio di infettati e 14 decessi in più.