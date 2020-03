Toscana, 151 nuovi casi e 10/o decesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - Sono 151 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana che registra anche il decimo decesso tra i pazienti positivi al virus: si tratta di un ottantottenne di Poggibonsi (Siena), ricoverato all'ospedale senese Le Scotte dal 7 marzo. Lo rende noto la Regione. Complessivamente finora in regione sono 781 i contagiati dall'inizio dell'emergenza. Tra questi anche sette guarigioni virali, i cosiddetti 'negativizzati', uno in più rispetto a ieri e cinque guarigioni cliniche. Riguardo ai decessi, per i quali "spetterà all'Iss attribuire le morti al coronavirus", si tratta di pazienti tra i 70 e i 98 anni, affetti da più patologie. Ancora, in Toscana a oggi sono 282 i ricoverati in ospedale di cui 107 in terapia intensiva. Sono invece cresciute in un solo giorno di 1.259, arrivando a quota 7.443, le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana di 1.259, arrivando a quota 7.443, le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana.