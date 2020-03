Biden domina a vigilia Super Tuesdsay

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 16 MAR - Alla vigilia del secondo mini super Tuesday, Joe Biden è in vantaggio nei sondaggi in tutti e quattro gli Stati dove si vota domani, per la prima volta dopo che pure in Usa è scattata l'emergenza coronavirus: un test anche sull'affluenza. L'ex vicepresidente è largamente avanti anche in Arizona: 51% contro il 31% di Bernie Sanders, secondo una rilevazione della Monmouth University. L'ex vice di Obama ha ridotto anche il gap sui latinos: 41%, contro il 48% a favore del senatore socialista. Biden è saldamente in testa anche in Florida, Illinois e Ohio.