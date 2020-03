Coprifuoco New Jersey, restrizioni NY

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 16 MAR - Il New Jersey ha proclamato un coprifuoco per fronteggiare l'emergenza coronavirus. In tutto lo Stato non sarà permesso girare dalle 8 di sera alle 5 del mattino. Lo ha annunciato il governatore Phil Murphy. A New York vietati gli assembramenti di più di 50 persone, ha annunciato il governatore dello stato, Andrew Cuomo. La misura varata anche nei vicini New Jersey e Connecticut. Casinò, palestre, teatri dovranno chiudere alle 8 di sera, anche i bar e ristoranti aperti solo per garantire il cibo da asporto, ha spiegato Cuomo.