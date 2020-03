© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Sale ancora il bilancio delle vittime con coronaviurs in Piemonte. Con 17 nuovi decessi nelle ultime ore, i morti dall'inizio dell'emergenza diventa 111. Lo rendo noto l'Unità di crisi della Regione Piemonte. I contagi sono invece 1.516, di cui 1.231 in ospedale. In terapia intensiva sono ricoverate 186 persone. I tamponi finora eseguiti sono 5.589, di cui 3.711 risultati negativi e 336 in fase di analisi. (ANSA).