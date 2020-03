Coronavirus: in Australia via alla sperimentazione del vaccino. Fca chiude le fabbriche in Europa. Usa, salgono i morti, le città cominciano a chiudere i locali

Fca: Fino al 27 marzo sospensione in Italia, Serbia e Polonia - Maserati sospenderanno temporaneamente la produzione nella maggior parte dei loro stabilimenti produttivi in Europa fino al 27 marzo. La decisione rientra tra le misure in risposta all’emergenza Coronavirus. Chiuderanno in Italia Melfi, Pomigliano, Cassino, le carrozzerie di Mirafiori, Grugliasco e Modena; all’estero le fabbriche di Kragujevac in Serbia e Yychy in Polonia.



Australia, al via test di un vaccino sui topi - Importante passo avanti nello sviluppo di un vaccino per trattare o prevenire il coronavirus in Australia, dove scienziati dell’University of Queensland hanno fatto ricorso a un’innovativa tecnologia detta 'molecular clamp', o 'morsetto molecolarè per neutralizzare le proprietà infettive del virus. Dopo aver sperimentato 250 diverse formulazioni i tre studiosi, Paul Young, Keith Chappell e Trent Munr hanno optato per un vaccino che hanno chiamato S-Spike, che è stato testato su topi da laboratorio presso l’Università stessa in vista di sperimentazioni sull'uomo nei prossimi mesi, con l’obiettivo di essere i primi al mondo a introdurlo sul mercato.

Gli studiosi stanno già negoziando con l’autorità di regolamentazione del governo federale Therapuetic Goods Administration e con l’European Medical Association, mentre continua lo sviluppo nel loro laboratorio e presso il Peter Doherty Institute for Infection and Immunity dell’University of Melbourne.

Come la maggior parte delle buone idee - riferisce il quotidiano The Australian - il concetto di molecular clamp è semplice. «Un virus non è altro che un insieme di informazioni genetiche maligne che hanno uno scopo nella vita: trovare un posto dove alloggiare e replicarsi», spiega Keith Chappel. La superficie del virus Covid-19 è irta di cosiddette 'proteine a spillò, compresse come molle fino a quando si legano a una cellula ospite. La tecnologia utilizza un polipeptide creato in laboratorio - una sequenza di amminoacidi - per bloccare la proteina in posizione compressa e consentire al sistema immunitario di prenderla di mira prima che il virus abbia la possibilità di attivarsi. Un adiuvante, o agente potenziante, viene aggiunto al vaccino per stimolare la risposta immunitaria.

Anche Los Angeles chiude bar e ristoranti - La stretta arriva anche a Los Angeles, che come New York decide di chiudere bar, ristoranti, club, teatri e cinema per frenare il contagio del coronavirus. Lo stop agli studi di Hollywood era già arrivato due giorni fa.

Casi Usa salgono a 3.400, almeno 65 morti - Sale a oltre 3.400 il numero di casi di coronavirus negli Stati Uniti. Almeno 65 le vittime. E' quanto emerge dagli ultimi dati delle autorità sanitarie federali e locali.



Coronavirus: spegne luci Las Vegas, chiudono casino' - Il coronavirus spegne la Strip di Las Vegas, dove i casinò chiudono i battenti.

A partire dal 17 marzo e per almeno due settimane chiudono i casinò di Wynn Resorts e Mgm Resorts International, fra i quali il Bellagio, il Mandalay Bay, e il Mirage. «E' chiaro che questa è una crisi di salute pubblica che richiede un’azione collettive se vogliamo rallentarne l’avanzata», afferma Mgm. «La salute dei nostri ospiti e dei dipendenti è la prima preoccupazione in questa crisi», mette in evidenza Wynn.

74 casi in Corea Sud, minimi 3 settimane - I nuovi casi di coronavirus in Corea del Sud sono scesi ancora ieri a 74, dai 76 di sabato, attestandosi ai minimi di oltre tre settimane. Il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), negli aggiornamenti sulla crisi, ha fissato il totale dei contagi a quota 8.236, di cui 75 decessi e 1.137 dimessi dagli ospedali (+303 domenica), con una percentuale di guarigione salita al 13,8%. Circa il 61% delle infezioni accertate sono riconducibili alla Chiesa di Gesù Shincheonji, una setta religiosa basata a Daegu.