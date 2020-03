Coronavirus: Piemonte, nuovo ospedale per emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - La Regione Piemonte apre il nuovo ospedale di Verduno (Cuneo) per farlo diventare centro di riferimento regionale per l'emergenza coronavirus. "L'apertura era in programma a fine maggio, ma ora è una necessità improrogabile", sottolinea il governatore Alberto Cirio, che oggi nominerà Giovanni Monchiero commissario straordinario per aprire l'ospedale che il Piemonte attendeva da vent'anni. "Poter contare su una struttura sanitaria completamente nuova e di ultima generazione come questa - conclude - sarà una risorsa vitale per tutta la nostra regione". (ANSA).