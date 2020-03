© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La Spagna ha deciso la chiusura delle frontiere per far fronte all'epidemia di coronavirus: a partire dalla mezzanotte potranno quindi entrare nel Paese per via terrestre soltanto i cittadini spagnoli, gli stranieri per cause di forza maggiore e le merci al fine di garantire la catena si sostentamento. Lo ha annunciato il ministro spagnolo dell'Interno, riferisce El Pais.