Milano: l'ospedale in Fiera si fa. Borse, nuovo crollo. Nel Bolognese il focolaio in una bocciofila. Morto un modenese in crociera alle Cayman

"L'ospedale in Fiera si fa, partiamo oggi con l'arrivo di Guido Bertolaso". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, ai microfoni di RaiNews24. "Intanto in questi giorni potenziamo, all’interno delle nostre strutture sanitarie, tutti i posti letto possibili di terapia. Due strade parallele che consentono di far fronte ai prossimi 5 giorni e poi il progetto Fiera che servirà per la Lombardia, ma anche per tutta Italia", ha aggiunto Sala. A proposito invece del decreto "Cura Italia" che il governo si appresta a varare, il vice presidente lombardo ha commentato: "Molte cose vanno nella giusta direzione, noi chiediamo un commissario stile Ponte Morandi per potere ristorare aziende e lavoratori il più in fretta possibile".

Borsa: Milano amplia calo (-5%), risale spread . Oltre 10 congelamenti al ribasso, tra cui Intesa, Unicredit -7% - Amplia ulteriormente il calo Piazza Affari (-5% a 15.145 punti) con oltre 10 titoli congelati per eccesso di ribasso. Tra questi Intesa (-7%), Fca (-8% teorico) Atlantia (-3,6% teorico) e Pirelli (-3,7% teorico). Riammesse Unicredit (-7,35%) e Saipem (-7,53%), mentre prosegue lo stop di Ubi (-6,44% teorico). Resiste Diasorin, che riduce il rialzo al 2%.



Sydney chiude -9,70%, peggior crollo dal 1987 - Borsa di Sydney chiude la seduta con la peggiore perdita registrata in un singolo giorno dal 1987, dopo le mosse a sorpresa della Fed che ha tagliato i tassi di 100 punti base e ha varato un piano di quantitative easing da 700 miliardi di dollari: l’indice S%P/ASX 200 brucia 537,3 punti, a quota 5.002 (-9,70%).

'Zona rossa' nel Bolognese, contagio da bocciofila - Medicina, il Comune del Bolognese dichiarato 'zona rossà con ordinanza della Regione Emilia-Romagna, ha poco più di 16mila abitanti ed era già tra i «sorvegliati speciali» in regione per l’epidemia del coronavirus: nelle scorse settimane era emerso un 'focolaiò in una bocciofila del paese frequentata da anziani. Un caso rimarcato nelle scorse settimane anche dal commissario straordinario per l’emergenza della Regione, Sergio Venturi, che aveva segnalato 19 contagiati in un solo giorno tra gli avventori proprio della bocciofila, poi chiusa.

«E' ormai due settimane che stiamo combattendo insieme contro questo nemico così difficile», dice il sindaco Matteo Montanari su Facebook. «Il numero dei contagi si sta contenendo e speriamo che nei prossimi giorni si possano vedere i risultati dei nostri sforzi». «Abbiamo capito come il tipo di virus che ha colpito Medicina sia particolarmente aggressivo e contagioso - prosegue - e ci tocca un ulteriore sforzo, a testa alta e senza paura. Mi tocca dirvi quello che un sindaco non vorrebbe mai dire ai propri cittadini». «Dobbiamo da un lato fare tutto quello che possiamo per evitare nuovi contagi dentro Medicina, e dobbiamo anche evitare che il virus possa espandersi dentro la città metropolitana di Bologna».

Morto un modenese in crociera alle Cayman

Un cittadino italiano di 69 anni è morto in un ospedale delle isole Cayman dove si trovava per una crociera insieme alla moglie. L’uomo è risultato positivo al coronavirus. Lo riporta la stampa locale modenese. La vittima si chiama Albo Imbroisi, 69enne ex comandante della polizia stradale di Mirandola, in provincia di Modena. E' morto sabato alle 4.40 in un ospedale delle Isole Cayman. Era partito insieme alla moglie lo scorso 24 febbraio da Malpensa per raggiungere la Florida e imbarcarsi sulla nave da crociera Costa Luminosa. Il 29 febbraio il 69enne ha avuto un attacco cardiaco ed è stato ricoverato. Il tampone per il Covid-19 ha dato successivamente esito positivo.

Costa Crociere «porge le sue sentite condoglianze alla moglie e ai familiari dell’ospite italiano. La nave Costa Luminosa si trova attualmente a Tenerife per una sosta tecnica e proseguirà poi per Marsiglia. Costa Crociere ha implementato uno specifico protocollo sanitario sulla crociera in corso di Costa Luminosa per mitigare i possibili rischi. Questo protocollo è stato rafforzato con l’isolamento precauzionale degli ospiti nelle loro cabine. Tutti gli ospiti - spiega Costa Crociere - e i membri dell’equipaggio sono inoltre sottoposti a controlli della temperatura quotidiani, per verificare costantemente lo stato di salute a bordo».