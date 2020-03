Mini ospedali da campo a Ancona e Jesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 16 MAR - E' cominciato oggi e terminerà nella giornata di mercoledì il montaggio di mini-ospedali da campo nei pressi degli ospedali di Torrette di Ancona e a Jesi. A Torrette la struttura si trova di fronte al pronto soccorso: sono 10 moduli, per un totale di 20 posti letto in biocontenimento, cioè destinati ai pazienti che sono in attesa di risposta al tampone, in condizioni di sicurezza sanitaria. Si tratta di un filtro, che consente l'ingresso in ospedale solo dopo il referto definitivo. Anche all'ospedale di Jesi si sta procedendo al montaggio di una struttura per 6 posti letto, che saranno destinati al pronto soccorso dei pazienti 'Non Covid'. La fine del montaggio è prevista per domani sera.