Scoppia la primavera, settimana con tempo stabile e sole

Scoppia la primavera in Italia grazie alla presenza di un anticiclone che garantirà una settimana di tempo stabile e soleggiato, con temperature in aumento. Ma da lunedì prossimo è probabile un nuovo abbassamento delle temperature. Sono le previsioni dei meteorologi di Meteo Expert-Meteo.it. «Questo inizio di settimana - spiegano - vedrà il riaffermarsi di condizioni di alta pressione con ritorno quindi di una stabilità diffusa e un graduale rialzo termico. Le temperature, che nel fine settimana hanno registrato cali bruschi e consistenti, torneranno a salire verso valori nella norma o, a partire da martedì, anche leggermente sopra le medie stagionali. Tra oggi e domani - affermano i meteorologi di Meteo Expert - registreremo solo l’influenza marginale di un vortice di bassa pressione centrato sulla Spagna che richiamerà umidi venti orientali nelle nostre Isole maggiori, dove gli annuvolamenti saranno comunque associati a scarsi fenomeni». Le attuali proiezioni vedrebbero un indebolimento della struttura anticiclonica sull'Italia in coincidenza del prossimo fine settimana, con successivo ingresso nei primi giorni della prossima settimana di aria sensibilmente più fredda sospinta da correnti nord-orientali a iniziare dal Nord e dalle regioni adriatiche. «Si prospetterebbe quindi per l’inizio della prossima settimana il ritorno a un clima invernale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA meteo