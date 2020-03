Verona, al supermarket urla 'sono positivo', arrestato

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Verona dopo essere entrato in un supermercato urlando «sono positivo!», creando scompiglio tra i dipendenti e le persone che facevano acquisti. Era stato il personale della protezione civile a segnalato alle forze dell’ordine la presenza di una persona in stato di agitazione, che si era già scagliato contro di loro. Giunti sul posto, i carabinieri hanno tentato di tranquillizzare tutti, mentre il 55enne cercava di sottrarsi al controllo, spingendo più volte i militari. Alla fine è stato bloccato e tratto in arresto. L’uomo, che appariva in perfetto stato di salute, dovrà rispondere di procurato allarme. Messo in in primo tempo ai domiciliari, l’uomo è comparso poi in tribunale nel rito direttissimo, che ha convalidato il suo arresto.

coronavirus