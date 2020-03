Via libera al decreto: 350 miliardi per sostenere l'economia

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha annunciato il via libera al decreto a favore dell'economia: 350 miliardi di stanziamento. «E' una manovra economica poderosa: non abbiamo pensato e non pensiamo di combattere un’alluvione con gli stracci. Stiamo cercando di costruire una diga per proteggere imprese famiglie lavoratori». «L'Ue ci segua. I primi segnali sono importanti. L’Italia promotrice di un messaggio a tutte le istituzioni Ue». «Siamo consapevoli che non basterà" il decreto anti-Coronavirus ma «il governo risponderà presente anche domani; dovremo predisporre misure per il tessuto economico e sociale fortemente intaccato» dall’emergenza «con un piano di ingenti investimenti con una rapidità che il nostro paese non ha mai conosciuto prima».

Il ministro Roberto Gualtieri ha poi spiegato in cosa consiste. «Un decreto molto consistente: diamo una prima risposta alla crisi economica e non solo. Abbiamo deciso di utilizzare tutto l’indebitamento netto» autorizzato dal parlamento di 25 miliardi. Lo dice il ministro Roberto Gualtieri. «C'è un finanziamento aggiuntivo molto significativo per il sistema sanitario nazionale e la protezione civile, con risorse per quasi tre miliardi e mezzo che ci consentiranno di sostenere il lavoro eroico che stanno svolgendo». «C'è un capitolo molto corposo di 10 miliardi di sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito affinchè nessuno perda il posto di lavoro a causa del Coronavirus». Nel decreto 'Cura Italia' per contrastare il Coronavirus «abbiamo incluso anche il trasporto merci» tra i destinatari degli aiuti economici.

Sono previste, nel pacchetto del decreto, ulteriori misure per il lavoro agile nella P.A., che consentiranno ai dirigenti scolastici di organizzare le attività da remoto e lasciare le scuole aperte solo per le attività «indifferibili». Fino alla ripresa delle lezioni sarà possibile limitare al massimo le aperture degli edifici. La presenza del personale Ata (Ausiliario, tecnico, amministrativo), sarà prevista solo nei casi di stretta necessità. Lo annuncia il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Il nuovo decreto legge sull'emergenza coronavirus prevede 85 milioni per il sostegno alla didattica a distanza. Stanziati 43,5 milioni per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici al momento del rientro, risorse che le scuole potranno utilizzare per acquistare materiali per le pulizie, ma anche saponi e gel igienizzanti. Garantita la salvaguardia delle supplenze brevi: nessuno perderà il posto.

«La risposta della scuola, fin dalle prime ore di questa emergenza, è stata importante. Voglio ringraziare tutto il personale, i dirigenti, i direttori dei servizi generali e amministrativi, gli Ata, gli insegnanti, gli Uffici scolastici regionali, gli Ambiti territoriali per gli sforzi fatti in queste settimane. Ringrazio anche le famiglie, che stanno dando man forte».

«Per gli autonomi e i liberi professionisti in questo primo dl, il dl marzo, ci sono circa 3 miliardi di euro a tutela del periodo di inattività». Lo dice il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo al termine del Cdm che ha varato il dl Cura Italia. «I permessi per la legge 104 passeranno a 12 giorni con uno stanziamento di 500 milioni di euro». "Le tutele per gli autonomi e i professionisti saranno rinnovate con un nuovo decreto". "Sì c'è un intervento su Alitalia" nel decreto 'Cura Italia' per rispondere all’emergenza Coronavirus.