Virus, New York e Los Angeles chiudono

(ANSA) - WASHINGTON, 15 MAR - New York chiude per l'emergenza coronavirus. Da oggi niente scuole, bar, ristoranti, cinema, tetri, locali notturni. Si potrà solo ordinare del cibo da asporto o da casa. Misure simili per Los Angeles. Pence annuncia una stretta a livello federale per le prossime ore. In tutti gli Usa superati i 3.400 casi con 65 morti. Dopo il coprifuoco per le spiagge di Miami, si spengono anche le luci di Las Vegas. Il giro di vite in tutta l'America arriva mentre è in corso il duello tv tra i due candidati dem rimasti in gara per la presidenza, Biden e Sanders, entrambi uniti nel condannare la risposta data dall'amministrazione Trump, accusata prima di aver minimizzato, adesso di non fare ancora abbastanza. "Siamo in guerra", ha detto Biden chiedendo come Sanders l'immediata mobilitazione del'esercito.