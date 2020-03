© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - Al via le primarie democratiche in Florida, uno degli stati chiave nella corsa alla Casa Bianca. I seggi sono aperti in quasi i distretti. Per ora non si registrano difficoltà anche se alcuni seggi elettorali sono stati spostati a causa del coronavirus e molti addetti al voto sono assenti.