(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Per la prima volta nella sua storia, il santuario chiuderà per qualche tempo". Lo annuncia il Rettore di Lourdes, il santuario mariano sui Pirenei francesi, monsignor Olivier Ribadeau Dumas, a seguito delle misure adottate anche in Francia per fermare il contagio da coronavirus.