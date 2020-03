Johnson loda sanità Italia.Troppi malati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 17 MAR - La sanità italiana "è eccellente", il problema dell'emergenza coronavirus, è il numero dei pazienti. Lo ha affermato oggi Boris Johnson nella sua conferenza stampa quotidiana, sottolineando che per provare a frenare il contagio occorrono ormai misure "senza precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale" e agire "come un governo di guerra" anche sul fronte economico. "Io - ha detto - ho usato il sistema sanitario italiano, è eccellente, il problema non è il sistema sanitario, bensì il numero dei pazienti".