Positivi Covid19 sono 114, +25 da ieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANZARO, 17 MAR - Sono 114, 25 in più di ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria mentre quelle negative 1051. E' quanto riporta il bollettino ufficiale della Regione Calabria. I casi positivi sono così distribuiti sul territorio Catanzaro: 9 in reparto; 3 in rianimazione; 8 in isolamento domiciliare; Cosenza: 16 in reparto; 4 in rianimazione; 7 in isolamento domiciliare; Reggio Calabria: 16 in reparto; 3 in rianimazione; 25 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 1 deceduto; Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; Crotone: 4 in reparto e 13 in isolamento domiciliare. I soggetti in quarantena volontaria sono 4666, così distribuiti: Cosenza: 1250; Crotone: 367; Catanzaro: 425; Vibo Valentia: 489 e Reggio Calabria: 2135. Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione sono 8419.