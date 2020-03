Spagna,piano per mobilitare 200 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il governo spagnolo ha annunciato un piano per mobilitare 200 miliardi di euro per fare fronte alle conseguenze della crisi economica provocata dall'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez. "Mobiliteremo fino a 200 miliardi di euro. 117 miliardi saranno integralmente pubblici, la parte mancante sarà completata con risorse private. Sarà la maggiore mobilitazione di risorse della storia democratica della Spagna", ha detto Sanchez, precisando che si tratta di circa il 20% del Pil. "Sono tempi straordinari che richiedono misure straordinarie", ha sottolineato il premier spagnolo, evidenziando che, tra l'altro, il decreto approvato oggi dal governo include una moratoria temporanea del pagamento dei mutui relativi alla prima casa di lavoratori dipendenti e autonomi che si trovano in situazione di vulnerabilità e di persone colpite dal coronavirus.