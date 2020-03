Toti, molti malati in arrivo in ospedali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - "Come previsto sono moltissimi i malati di coronavirus in arrivo negli ospedali liguri, la curva sta ancora crescendo, quindi ora più che mai è importante continuare a seguire con rigore tutte le misure per contenere il contagio". Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Mi raccomando, non andate in ospedale se pensate di avere sintomi da coronavirus, chiamate il 112 in caso di necessità, ricordandovi che la maggior parte delle persone affronta il virus a casa, senza complicazioni né bisogno di cure ospedaliere", dice Toti. "C'è ancora grande penuria di mascherine: ieri sera ne sono arrivate 4500 modello FFP2 dalla Protezione Civile nazionale, che però bastano a coprire il fabbisogno dei nostri ospedali per un solo giorno. Stiamo lavorando per creare al più presto un nostro canale di rifornimento per aiutare medici, infermieri, operatori della sanità e tutti coloro che hanno bisogno dei sistemi di protezione".