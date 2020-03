© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 16 MAR - "Gli Usa sosterranno potentemente quelle industrie, come le compagnie aeree ed altre, che sono particolarmente colpite dal virus cinese. Saremo più forti che mai!": lo ha twittato Donald Trump, che in precedenza aveva definito il Covid-19 come un "virus straniero".