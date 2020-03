80mila cittadini Ue bloccati all'estero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 18 MAR - Sono almeno 80mila i cittadini dell'Ue rimasti bloccati fuori dall'Unione, a seguito dell'esplosione del coronavirus e che vorrebbero far ritorno a casa. Il numero è approssimativo e suscettibile di variazioni, ed è l'aggregato delle comunicazioni di tutti e 27 gli Stati membri a Bruxelles. Il dato è stato diffuso da un portavoce della Commissione europea, che ha sottolineato come a questo debba poi essere aggiunto il numero dei molti cittadini dell'Ue rimasti bloccati in altri Paesi dell'Unione.