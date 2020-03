© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Trovandoci in una grave emergenza come quella del Coronavirus abbiamo la necessità di proseguire l'attività legislativa senza nessuna forzatura, o meglio limitazione, delle nostre prerogative parlamentari e tenendo altresì conto dei provvedimenti del governo che salvaguardano la salute e la sicurezza do tutti i cittadini". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati.