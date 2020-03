Centro scommesse aperto dentro una tabaccheria, denunciato il titolare

Un tabaccaio torinese nel quartiere San Donato, nonostante il decreto per il contenimento del coronavirus, aveva lasciato libero accesso alla clientela al centro scommesse. Erano infatti in piena funzione 9 apparecchi "touch-screen" quando i finanzieri sono entrati nel locale. Il titolare del locale è stato denunciato dai Finanzieri del Gruppo Torino, alla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese per il mancato rispetto dei Decreti emanati recentemente e segnalato in Prefettura per l'eventuale chiusura del locale. Il servizio di scommesse, è bene ricordare, non essendo di natura essenziale, non fa altro che aumentare il rischio di assembramenti e di possibili contagi in quanto richiede la permanenza dei clienti all’interno dei locali.

Foto d'archivio