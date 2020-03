© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TUNISI, 18 MAR - Altri tre nuovi casi confermati di coronavirus in Tunisia portano a 27 il totale dei contagiati nel Paese nordafricano. Il presidente tunisino Kaies Saied ha annunciato in un discorso televisivo l'entrata in vigore da oggi del coprifuoco su tutto il territorio nazionale dalle 18:00 alle 6:00 del mattino, al fine di limitare la diffusione del virus.